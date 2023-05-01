شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية عيد العمال من الصالحية الجديدة بالشرقية بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان الرئيس وصل مقر احتفالية عيد العمال، بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية. ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة. ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

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