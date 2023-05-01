شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال يهدى الرئيس السيسى درعا تذكاريا خلال احتفالية عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، درعا تذكاريا للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال، والمقامة بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية عيد العمال، بمصنع السكر فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.