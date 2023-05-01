شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة لدعم عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن جهود الدولة لدعم وتطوير عمال مصر.، وذلك خلال احتفالية عيد العمال المقامة بالصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية عيد العمال، بمصنع السكر فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية. ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة. ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

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