شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية: فخورون بالشراكة مع مصر لتعزيز الحوار الاجتماعى والعمل اللائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، إن منظمة العمل الدولية تتمتع في مصر بشراكة وثيقة للغاية مع وزارة القوى العاملة، والنقابات العمالية من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل اللائق.

أضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في كلمة مسجلة باحتفالية عبد العمال بالشرقية: "نحن فخورون بمنظمة العمل الدولية جدا بالشراكة مع الحكومة والبرلمان، والشركاء الاجتماعيين الذين يدعمون جميع الجهود لإيجاد تشريعات جديدة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية عيد العمال، بمصنع السكر فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.