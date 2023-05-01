شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى العنصر البشري واستحداث وظائف المستقبل.. ندوة تعليمية بهندسة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الهندسة جامعة دمنهور ندوة تعليمية تحت رعاية الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد رئيس جامعة دمنهور، وبإشراف الدكتورة نيللى رمزى عميد الكلية، تحت عنوان "الاستثمار فى العنصر البشرى واستحداث وظائف المستقبل"، حاضر فيها اللواء دكتور مهندس حسام مرسى مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالتركيز على توجيه الاجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين وتخريج اجيال جديدة من الخريجين قادر على مواكبة وظائف المستقبل الغير تقليدية، وضمن خطة جامعة دمنهور لنشر الوعى بهذا الموضوع بين الطلاب.

وتستهدف الندوة هو تعريف الطلاب بالوظائف المستحدثة بسوق العمل وكيف يؤهل الطالب نفسه منذ بداية دراسته لوظائف المستقبل حتى يصبح خريجا متميزا يستطيع تلبية متطلبات سوق العمل فى هذا العصر والمنافسة فى اسواق العمل على المستويات الاقليمية والعالمية.

وفى هذا السياق تم استعراض العديد من المبادرات والامكانيات التى تتيحها الدولة المصرية من خلال مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والتى تتيح للطلاب بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم جنبا إلى جنب مع ما يتم دراسته فى الكليات و بالخص فى المجالات الهندسية و التكنولوجية والتى هى مجالات المستقبل وقاطرة التقدم للاقتصاد.

وقد شهدت الندوة حضورا طلابيا كبيرا وابدى الطلاب اهتماما كبيرا مع ما تم استعراضه من مبادرات وفرص تدريبية متاحة للطلاب.

يذكر أن مركز تنمية الموارد البشرية بالاسكندرية هو مركز متخصص فى مجال الدورات التدريبية المختصة بتطوير الاداء وتدريب الشباب على وظائف المستقبل المستحدثة ويمنح شهادات دولية فى مجال الشبكات والحاسب الآلى المتخصصة فى التأهيل التكنولوجى على كافة المستويات واحدث النظم.

جدير بالذكر أيضًا أن كلية الهندسة جامعة دمنهور بدأت الدراسة فيها لأول مرة خلال العام الدراسى الحالى 2022-2023، وتولى الكلية اهتماما خاصا بربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل ومستهدفات الدولة و تنمية وعى الطلاب بأهداف وخطط الدولة المصرية وسياساتها بشكل عام وما يرتبط منها بالمجال الهندسى بشكل خاص.