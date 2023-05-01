شكرا لقرائتكم خبر عن فرض غرامة تصل لـ30 ألف جنيه على إشغالات مواد البناء فى الجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على الشوارع في مختلف قطاعاتها لرفع إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بكافة أشكالها وأي تعديات على أرصفة المشاة والجزر الوسطى، لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتغلظ المحافظة العقوبات على المخالفين، بفرض غرامات تبدأ من 20 جنيه على كراسى المقاهي وتصل لـ30 ألف جنيه على معدات البناء مثل الخلاطة أو البامب الخرسانى أو الحفار، لردع المخالفين وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

ومن جانبه، شدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة تحقيق الانضباط بالشارع وأن تكون الحملات على مدار اليوم، منبها على ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز برفع كافة مظاهر الإهمال الممثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات والتعديات التي تعوق الطريق أمام حركة المواطنين بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية ومنها إمبابة والهرم والعمرانية والوراق.

الجدير بالذكر أن جهود حملات رفع الإشغالات بالجيزة أسفرت عقب إجازة عيد الفطر المبارك عن رفع 1300 حالة إشغال وتعدٍ بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية.

شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات إشغال من شوارع ضياء والعريش وحسن محمد وعبد اللطيف، والمريوطية وفيصل وأنور السادات بحي الطالبية وشوارع أحمد كامل وعثمان محرم والشعب بحي العمرانية، وشوارع ترعة السواحل والبراجيل والغاز والمساكن بحي الوراق، وشوارع الميزان والجمهورية ومنطقه مني الأمير بمدينة الحوامدية ومناطق ط، ع بقطاع حدائق الأهرام.