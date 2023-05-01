شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسوم شهادة الصلاحية لترقى المعلمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- شهادة الصلاحية للترقي أول مرة / بدل فاقد.. 95 جنيها المقابل بدون طابع الشهيد.
- شهادة الصلاحية للتسكين أول مرة / بدل فاقد.. 95 جنيها المقابل بدون طابع الشهيد.
- البرنامج اللازم لتشغيل وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية التعليمية تجديد.. 300 جنيه المقابل بدون طابع الشهيد.
- شهادة البرامج اللازمة لشغل وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية التعليمية بدل فاقد.. 95 جنيها المقابل بدون طابع الشهيد.
- شهادة الصلاحية الازمة لتغيير المسمي الوظيفي بدل فاقد.. 95 جنيها المقابل بدون طابع الشهيد.
- شهادة الاعتماد للمديرين والمراجعين بدل فاقد.. 95 جنيها المقابل بدون طابع الشهيد.
- شهادة الاعتماد للبرامج التدريبية بدل فاقد.. 300 جنيها المقابل بدون طابع الشهيد.
- شهادة الاعتماد لمركز التنمية المهنية بدل فاقد.. 300 جنيه المقابل بدون طابع الشهيد.
- شهادة البرامج التدريبية ذات الطابع الخاص وفقا للبروتوكول.. 95 جنيها المقابل بدون طابع الشهيد.
وأكدت الوزارة أنه من أبرز ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي الحالى هى:
- أن تكون الملفات مستوفاة وتكون الإمضاءات بتواريخ حديثة لعام 2023م.
- يتم قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي طبقا للتخصص على الكادر.
- لا يجوز التغيير للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتـدائي أو شعبة تعليم أساسـي مـن المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية .
- لا يجوز التغيير من مادة إلى مادة إلا 2 حالة الحصول على مؤهل عال تربوي جديد للمادة المراد النقل إليها .
- يجوز التقدم للتغيير من أخصائي أو أمين مكتبة إلى مادة دراسية والعكس إذا كان المؤهل مناسباً للتغيير طبقا لوصف كل مادة .
- يجوز النقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى إذا كان المؤهل مناسب .
- لا يجوز التغيير للمعلمين المثبتين على صناديق خاصة إلا بعد حصوله على كادر المعلم .
- لا يجوز التغيير من المرحلة الابتدائية إلى مراحل أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات متتالية على انتدابه بداية من سنوات 2020/2021 ، 2021/2022 ، 2022/2023 متصلة ، ومن يعمل بمدرسة تعليم أساسي يحضر جداول ثلاث سنوات متتالية بكامل نصابه معتمدة من الموجه الأول للمادة سنوات .
- يتم تبليغ المعلمين الذين تم الموافقة المبدئية عليهم من قبل الوزارة ومتابعة موقع الأكاديمية المعرفة الاختيار وعدم تقدمهم مرة أخرى بطلبات لهذا العام 2023.
- على المعلمين الذين قاموا بتغيير المسمى من عام 2012 حتى عام 2018 التقدم من جديد بطلبات تغيير المسمى الوظيفي جديدة لهذا العام 2023 .
- يكون التغيير في ضوء العجز للمادة ، والتخصص ، والمرحلة ، والوظيفة المراد النقل إليها.
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