شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف اليوم اجتماعا للتوصل إلى حل سياسى لأزمة سوريا بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأردن، الإثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق مع وزير الخارجية السورى، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مصر والأردن والعراق في جدة في منتصف أبريل الماضي.

ووصل إلى عمّان صباح الإثنين، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، فيما وصل مساء الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 مايو الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربيّة منذ 2011.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.