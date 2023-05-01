شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بإصدار شهادة تأمين على الحياة والإصابات للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

ووجه الرئيس في كلمته باحتفالية عيد العمل، بالتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم في سوق العمل.