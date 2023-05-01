شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: حظر استخدام مصانع الأعلاف والمزارع السمكية القمح المحلى والان مع تفاصيل الخبر
ويتم استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة طبقا للقواعد المنظمة وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا، بأن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
كما تضمن القرار الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام.
كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين.
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