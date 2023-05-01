شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوات توعية مائية بمحافظة بورسعيد لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ فريق التوعية بوزارة الموارد المائية والرى، جولة توعوية بمحافظة بورسعيد "شملت مدرسة التمريض النموذجية ببورسعيد ومركز شباب الأستاد وكنيسه الانبا بيشوى"، في إطار حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة.

‎تضمنت الجولة التوعوية التعريف بحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر نظرا لمحدودية الموارد المائية، والدعوة لتغيير السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية لترشيد استهلاك المياه ومواجهه التحديات المائية خاصة فى ظل التغيرات المناخية.

‎وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .