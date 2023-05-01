شكرا لقرائتكم خبر عن تربط القطار بالمونوريل.. شاهد أهم محطة بالخط الأول للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع من أهم محطات الخط الأول للقطار السريع الجارى تنفيذه، «العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح»، حيث تعد محطة تبادلية تجمع أكثر من وسيلة نقل منهم الخط الأول للقطار السريع والخط الثانى للقطار السريع، فهى مكونة من طابقين الطابق الأول للخط الأول للقطار والطابق الثانى للخط الثانى للقطار، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى، وتحتوي علي الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب.



محطة حدائق أكتوبر

كما ستربط المحطة القطار السريع بعدد من وسائل النقل الأخرى، مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعى المتواجدة بمحافظة الجيزة، ومدينتى 6 أكتوبر وزايد.



محطة حدائق أكتوبر

وتقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر، وتعد نقطة الربط بين الخط الثانى "أكتوبر /الأقصر / أسوان"، والخط الأول "العين السخنة / مطروح".

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.



محطة حدائق أكتوبر

و منظومة القطار الكهربائى السريع تغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.