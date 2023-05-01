شكرا لقرائتكم خبر عن الريف المصرى: تغطية أكثر من 55 ألف فدان بشبكة كهرباء الجهد المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الشركة فى بيان اليوم إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن المرحلة الأولى من المراحل الأربعة الخاصة بإرساء ومد شبكات الكهرباء داخل أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب المنيا.
ووجه اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب المنيا، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بمشروع ال 1.5 مليون فدان بغرب غرب المنيا.
كما أشار رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث خلاطات الصبات الأسمنتية، ومضاعفة أعداد القوى العاملة بالموقع، ما بين مهندسين وعمال وفنيين ومتخصصين، ما من شأنه أن يسهم فى مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة المنفذة، بالتنسيق والمتابعة من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد.
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