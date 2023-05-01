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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 8.5 جنيه

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.

 

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات .

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .

 

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

 

الفراولة بـ15 جنيها.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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