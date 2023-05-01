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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال قداسة البابا تواضروس الثانى عن زيارته للفاتيكان؟ والان مع تفاصيل الخبر
1- زيارتنا للفاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور 50 سنة على عودة العلاقات.
2- زيارة الڤاتيكان مدتها ثلاثة أيام من 10 : 12 مايو.
3- برنامج الزيارة:
- حضور اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة.
- اجتماع لوفدي الكنيستين.
- صلاة مسكونية وليست طقسية.
4- إلقاؤنا كلمة في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة التي اعتز بها.
5- لا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما سنصلي قداس في إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكيةلتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا.
6- لا توجد موضوعات ستطرح للمناقشة خلال زيارة الفاتيكان، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.
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