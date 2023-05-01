شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سفنكس لمُتابعة انتظام سير العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الفم والأسنان وتفقد به بعض المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، كما اطمأن على انتظام الطلاب في حضور المحاضرات والتدريبات العملية.
وتابع الدكتور أيمن عاشور استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بوقت كافٍ.
وحرص الوزير التقاط بعض الصور التذكارية مع عدد من الطلاب وتبادل معهم الحديث حول دراستهم بالجامعة، وأكد على أهمية استعدادهم لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.
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