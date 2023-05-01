شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 1730 شكوى تلقتها مبادرة صوتك مسموع خلال شهر أبريل وحل 78.6% منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار جهود مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر 2018 في تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم، لافتا إلى أن المبادرة قامت بدور كبير للتنسيق والتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة لرصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها وانجازها في أسرع وقت.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 638 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 111 ألف شكـوى تم حل عدد 108 ألف شكوى بنسبة 97,5% وجارى حل 2764 شكوى، وذلك في ضوء استمرار دور وزارة التنمية المحلية فى التواصل مع المواطنين وتلقى استفساراتهم وشكاواهم والرد عليها، واستكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليا.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل الماضى، حيث تلقت المبادرة أكثر من 13,6 ألف رسالة منها 1730 شكوى، تم الرد على 1359 شـكوى منها بنسبة 78.6% وجارى حـل 371 شكوى، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى هي الإشغالات وبلغ عددها 752 شكوى، ثم القمامة 647 شكوى، ومخالفات البــناء 147 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 54 شكوى، وشكاوى الفسـاد وعددها 7 شكاوى، و 123 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجـهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرًا إلى أن متابعي الصفحة تجاوز عددهم 83 ألف متابع.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 10,6 ألف رسالة، تضمنت 1489 شكوى تم حل 1173 شكوى منها بنسبة 78.8% وجارى حل 316 شكوى ، وتلقى البريد الإلكتروني 181 رسالة، تضمنت 24 شكــوى تم حل 22 شكـوى منها بنسبة 91.7% وجارى حل شكوتين، فيما تلقى الخط الساخن 292 اتصالًا تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة.

ونوه اللواء هشام آمنة، إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد، لافتا إلى أن المبادرة جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن في جميع قطاعات المحليات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين في المحافظات بالإبلاغ عن أي نقص في السلع والخدمات والمغالاة في أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب، وأيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء هشام آمنة، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] ، ورقم الفاكس 33374892 الذي تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .