شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مصر لا تتخلى عن أبنائها المغتربين والقيادة السياسية وجهت بتذليل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالإضافة لعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، وذلك لبحث المعوقات التي تواجههم.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء؛ الذي يهدف لطمأنة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور فى ظل الأوضاع الراهنة فى دولة السودان الشقيق، والإجابة عن كافة استفسارتهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا من الطلاب المصريين العائدين من السودان، ومؤكدا أن الدولة المصرية لا تتخلى أبدًا عن أبنائها المغتربين.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور رضا حجازي القرارات التي اتخذها مؤخرا لتيسير الإجراءات على طلاب الثانوية العامة المصريين في مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان والعائدين منهم لأرض الوطن، حيث قرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

كما وجه الوزير الإدارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 / 2023، كما وافق الوزير على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح الوزير أنه يجب على طلاب نظام التعليم السوداني الراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم في جمهورية مصر العربية اجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق من أية اجراءات متعلقة بالتحاق أبنائهم بالامتحانات لدى عودتهم لمصر، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات واستثنائهم رغم انتهاء موعد التسجيل.

وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن خالص أمنياته بعودة الطلاب المصريين وأولياء أمورهم سالمين لأرض الوطن.

وقد شارك في الاجتماع خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى وتعليم الكبار بالوزارة، والمهندس إسماعيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمستشار علاء سليم الأمين العام للاتحاد، والمهندسة مرفت خليل عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع الاتحاد ببريطانيا، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين الملتحقين بالمدارس فى السودان.