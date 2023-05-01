شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح البيانات المطلوبة للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن البيانات المطلوبة لإبلاغ اليقظة الدوائية عن الآثار الجانبية للأدوية والتى تضمنت:-

1- سن المريض ونوعه.

2- اسم الدواء أو المستلزم الطبى محل الشكوى.

3- الأثر الجانبى.

4- رقم التليفون والمحافظة التابع لها.

وكانت هيئة الدواء كشفت عن الطريقة المثلى التى يتم من خلالها التحضير لعملية زراعة عدسة العين الصناعية، حيث يتم تحديد حجم العين لاختيار العدسة المناسبة لها.

وتابعت هيئة الدواء: أنه يتم التوقف عن استخدام الأسبرين والأدوية التي تزيد سيولة الدم قبل العملية، ويتم ذلك باستشارة الطبيب المعالج، وفي حالة احتياج المريض إلى مسكن خفيف للألم في الأسبوع السابق للعملية؛ فينصح باستخدام الباراسيتامول.

وقالت هيئة الدواء: لا ينبغى أكل أو شرب أى شىء فى صباح اليوم المحدد لإجراء العملية، ويجب استشارة الطبيب المعالج قبل تعاطى أى أدوية قبل الجراحة.​

واستكملت: يحتاج المريض إلى الراحة في المنزل لعدة أيام بعد العملية، ولابد من اتباع تعليمات الطبيب بعدم التدخين قبل وبعد العملية؛ فجراحات المدخن تستغرق وقتا أطول للالتئام عن غيره، كذلك قد يتعرض المدخن لبعض مشاكل التنفس أثناء الجراحة.​