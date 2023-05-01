شكرا لقرائتكم خبر عن معرض طلابي بجامعة القاهرة لإعادة التدوير الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الدعم الإثرائي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضًا لطلاب الجامعة تحت عنوان "معًا لإعادة التدوير"، وذلك لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم المعاد تدويرها من منتجات البيئة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 بمبنى النشاط الفني بالمدينة الرياضية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على نشر ثقافة إعادة التدوير بين طلابها وتنمية روح المشاركة لديهم للحفاظ على نظافة البيئة بهدف الوصول إلى بيئة جامعية أفضل وأكثر استدامة، مؤكدًا أن عملية التدوير ليست رفاهية بل هي ضرورة ملحة ومطلبًا عالميًا يعمل على تحويل المخلفات إلى منتجات وأعمال فنية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى وجود تكامل بين كليات الجامعة من خلال البحث العلمي تنشأ عنه مشروعات صغيرة في مجال التدوير تعود بالنفع على الوطن من خلال الشراكات بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة المُثلى، والحد من إهدارها وتقليل تكلفة المنتجات المستخرجة منها، بالإضافة إلى استغلال الطاقات الشبابية وتوفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة توفر لطلابها العديد من البرامج والأنشطة المتعلقة بالاستدامة مما يساعد على تعزيز القيم البيئية لديهم، ويُزيد من التزامهم تجاه البيئة، مشيرًا إلى قيام الطلاب الراغبين بالمشاركة في المعرض بالتسجيل داخل إدارة رعاية الشباب بالكليات أو التوجه لمركز الدعم الإثرائي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية بالجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع شهادات تقدير على الطلاب المشاركين في المعرض.