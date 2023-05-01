شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى تقدير مصر البالغ لإسهامات اليابان فى دعم مسار التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسي وكيشيدا يتفقان على رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى الشراكة الاستراتيجية"، إن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي، أمس، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليابان، الذي يقوم بجولة تشمل عددا من الدول القارة الإفريقية، قبل استضافة مدينة هيروشيما اليابانية لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل، تحت الرئاسة اليابانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسي رحب في مستهل كلمته، برئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له، في أول زيارة يقوم بها كيشيدا إلى مصر منذ توليه المسؤولية في بلاده، مؤكدا دعم اليابان لمصر في العديد من المشروعات، خاصة المتحف المصري الكبير، والذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة .

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لتواجد رئيس الوزراء الياباني خلال حفل افتتاحه، وكذا مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذي رأى النور في سبتمبر 2018، ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني "توكاتسو" في المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة، التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، الذي يعد نموذجا ناجحا، للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.