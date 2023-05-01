شكرا لقرائتكم خبر عن أولها عيد العمال .. الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
إجازات شهر مايو
- عيد العمال :
الإثنين 11 شوال
الموافق 1 مايو 2023
تقرر أن تكون الإجازة الخميس 4 مايو بدلا من الإثنين
إجازات شهر يونيو
- وقفة عيد الأضحى المبارك:
الثلاثاء 9 ذو الحجة
الموافق 27 يونيه 2023
- عيد الأضحى المبارك:
الأربعاء 10 ذو الحجة
الموافق 28 يونيه 2023
- ثورة 30 يوينو:
الجمعة 12 ذو الحجة
الموافق 30 يونيه 2023
إجازات شهر يوليو
- رأس السنة الهجرية
الأربعاء 19 يوليو
- ثورة 23 يوليو :
الأحد 23 يوليو
اجازات شهر سبتمبر
- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر
إجازات شهر أكتوبر
- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :
الجمعة 6 أكتوبر
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز