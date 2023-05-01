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السيدة انتصار السيسى فى عيد العمال: الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين

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القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية لكل عمال مصر في عيدهم.

 

 

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية، والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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