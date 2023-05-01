شكرا لقرائتكم خبر عن عيد العمال.. القومى للمرأة يوجه رسالة للسيدة العاملة: شكر وتقدير لعاملات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص التهنئة والتحية والتقدير للمرأة العاملة فى كل مواقع العمل على مستوى جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد العمال.

وبعث المجلس القومى للمرأة بهذه المناسبة رسالة تهنئة للمرأة العاملة جاء فيها: تحية شكر وتقدير إلى عاملات مصر بجميع محافظات الجمهورية لجهودهن وعطائهن لبناء الوطن وتقدمه.. كل عام وأنتن خير.

ونشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مقتطفات من كلمة الرئيس اليوم الاثنين فى احتفالية عيد العمال، جاء فيها:-

"ده حقكم وربنا يوفقكم " كلمات السيد الرئيس .. في الاحتفال بعيد العمال "تكليف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الاجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وحماية المراة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة".