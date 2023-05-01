شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الجهاز المناعى وتجنب الإصابة بالعدوى.
1-التحصين ضد العدوى عن طريق تناول اللقاحات والأمصال
2 -تجنب التدخين؛ فالتدخين، فضلا عن أثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية والرئتين، فإنه -يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.
3 -أكثر من تناول الخضراوات والفواكة، وخاصة تلك الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".
4 -مارس الرياضة بانتظام.
5 -أعط نفسك قسطاً كافياً من النوم والراحة كل يوم.
6 -تجنب التوتر والقلق النفسي.
7 -حافظ على النظافة الشخصية والعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز