أخبار مصر

هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الجهاز المناعى وتجنب الإصابة بالعدوى.

 

وشملت حزمة النصائح الخاصة بالحفاظ على الجهاز المناعى :- 

 

 

1-التحصين ضد العدوى عن طريق تناول اللقاحات والأمصال​​

 

2 -تجنب التدخين؛ فالتدخين، فضلا عن أثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية والرئتين، فإنه -يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.​​

 

3 -أكثر من تناول الخضراوات والفواكة، وخاصة تلك الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".

 

4 -مارس بانتظام.​​

 

5 -أعط نفسك قسطاً كافياً من النوم والراحة كل يوم.​​

 

6 -تجنب التوتر والقلق النفسي.​​

 

7 -حافظ على النظافة الشخصية والعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.​​

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا