أخبار مصر

الصحة توفر 7 أمصال مجانا بالمستشفيات والوحدات الصحية.. أبرزها الالتهاب الكبدى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توفر 7 أمصال مجانا بالمستشفيات والوحدات الصحية.. أبرزها الالتهاب الكبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توفيرها 7 أمصال علاجية بالمجان للمواطنين حال احتياجهم لها من خلال مستشفيات ووحدات الوزارة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تشمل الأمصال العلاجية ما يلى:- 

1- مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى بى 

2- مصل التسمم الممبارى 

3- مصل الثعبان 

 4- مصل التيتانوس 

 5- مصل الحيات 

6- مصل العقرب 

7- مصل الكلب 

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأمصال متوفرة لجميع المواطنين بالمجان، مؤكدة أنها حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وآمنة تماما وفعالة فى مواجهة الأمراض .

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا