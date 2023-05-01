شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توفر 7 أمصال مجانا بالمستشفيات والوحدات الصحية.. أبرزها الالتهاب الكبدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توفيرها 7 أمصال علاجية بالمجان للمواطنين حال احتياجهم لها من خلال مستشفيات ووحدات الوزارة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وبحسب وزارة الصحة والسكان تشمل الأمصال العلاجية ما يلى:-
1- مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى بى
2- مصل التسمم الممبارى
3- مصل الثعبان
4- مصل التيتانوس
5- مصل الحيات
6- مصل العقرب
7- مصل الكلب
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأمصال متوفرة لجميع المواطنين بالمجان، مؤكدة أنها حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وآمنة تماما وفعالة فى مواجهة الأمراض .
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