شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توفر 7 أمصال مجانا بالمستشفيات والوحدات الصحية.. أبرزها الالتهاب الكبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توفيرها 7 أمصال علاجية بالمجان للمواطنين حال احتياجهم لها من خلال مستشفيات ووحدات الوزارة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تشمل الأمصال العلاجية ما يلى:-

1- مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى بى

2- مصل التسمم الممبارى

3- مصل الثعبان

4- مصل التيتانوس

5- مصل الحيات

6- مصل العقرب

7- مصل الكلب

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأمصال متوفرة لجميع المواطنين بالمجان، مؤكدة أنها حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وآمنة تماما وفعالة فى مواجهة الأمراض .