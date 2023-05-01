شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: انفجار يتسبب فى خروج قطار عن مساره بمنطقة روسية قرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى انفجار عبوة ناسفة إلى خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسيّة قرب أوكرانيا، اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن "رويترز" نقلًا عن مسؤول محلي.

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، عبر تليجرام، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره.. ولم تقع إصابات".

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة عربات من قطار الشحن ملقاة على جانبها، مع تصاعد دخان رمادي قاتم في الهواء، في موقع خروج القطار عن القضبان.

وقالت شركة السكك الحديدية الروسية، إن القاطرة وسبع عربات شحن خرجت عن القضبان، كما اشتعلت النيران في القاطرة.

وتقول السلطات الروسية إن المنطقة المتاخمة لكل من أوكرانيا وروسيا البيضاء، شهدت هجمات عديدة شنها مخربون موالون لكييف على مدار 14 شهرًا، منذ بدء الحرب.

وقال حاكم المنطقة، أول أمس السبت، إن أربعة مدنيين لقوا حتفهم، بعد أن قصفت كييف قرية روسية بالقرب من الحدود.