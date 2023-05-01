شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحالة النفسية للشخص تؤثر على صحة جسمه؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالة النفسية تؤثر على صحة المعدة والجهاز الهضمى، وتؤدى إلى الإصابة بالمعدة العصبية، وكذلك قرحة المعدة والقولون العصبى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت، إن المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمــــــــان التى تقدم خدماتها بالمجـــــــــــان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتستهدف جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تعد المنصة الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا .

واستكملت: يقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.