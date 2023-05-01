شكرا لقرائتكم خبر عن استعد للامتحانات.. تعليم الجيزة توجه تعليمات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها 20 مايو المقبل، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير المديرية.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 20/5/2023 امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد الموافق 21/5/2023 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين الموافق 22/5/2023 امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، ويوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، ويوم الخميس الموافق 25/5/2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

ووجهت مديرية التربية والتعليم تعليمات لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري استعدادا لانطلاق امتحانات نهاية العام، مشددة على الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات في الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

وجاءت أبرز توجيهات المديرية للإدارات التعليمية على النحو التالي:

- مسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء فقط في الإجابة.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يقوم بتدوين الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات بها.

- على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطبع حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

- إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس.

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

- عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

- في حاله حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم 313/2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات.