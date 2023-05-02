شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه مصيدة قلب المفاعل النووي وما أهميتها؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مصيدة قلب المفاعل النووي الذى سيتم تركيبها باول مفاعل بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالتعاون مع روسيا ، وفيما يلي أهم المعلومات عن مصيدة قلب المفاعل و اهميتها :

1- تم نقل مصيدة قلب المفاعل النووي المصري الأول عن طريق البحر على متن سفينة بحرية مخصصة لهذه المصيدة.

2- يبلغ وزن مصيدة قلب المفاعل النووي المصري الأول تقريبا 800 طن، وطولها 6 أمتار .

3- تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية إلى الرصيف البحرى بالضبعة فى مصر .

4- تعتبر مصيدة قلب المفاعل، أحد الأجزاء الرئيسية فى وحدات الضبعة النووية الأربعة.

5- تهدف المصيدة لاتباع أعلى معايير الأمان النووي في نظام الأمان "السلبي" في وحدات محطة الضبعة النووية.

6- تم اقتراح مفهوم أجهزة "مصيدة قلب المفاعل" للمفاعلات الروسية من نوع الـVVER، كحاجز لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة المحيطة، وحصرها في حالة حرارية وحالة طور محكومة حتى اكتمال التبلور.

7- تمتلك مصيدة قلب المفاعل أعلى معايير الأمان النووى، مثل مقاومة الزلازل والقدرة على الصمود في مجابهة الأحمال الهيدروديناميكية والصدمات "الأحمال الديناميكية"، لضمان سلامة البيئة والأحياء مهما كانت سيناريوهات الحوادث النووية.