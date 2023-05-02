شكرا لقرائتكم خبر عن "لا للبلاستيك" حملة وطنية برعاية وزارة البيئة يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة خلال الأسبوع الاخير من شهر يوليو 2023 حملة وطنية تحت شعار "لا للبلاستيك"، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ومن جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المكتب العربى للبيئة والتنمية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحملة تستهدف التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، بالاضافة الى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها.

يذكر أنه من المقرر ان تشهد هذه الفعالية، إطلاق حملة موسعة على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل التوعية بمخاطر استخدام البلاستيك، والترويج لبدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كما سيتم تنفيذ عدد من حملات النظافة بالمحافظات وحملات لتنظيف الشواطئ، كما تشمل أنشطة توعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين.