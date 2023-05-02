شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. الظواهر الفلكية فى شهر مايو أبرزها بدر شوال وخسوف قمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر مايو الجارى باليوم والتاريخ، وهو ما نستعرضه فيما يلى :

5 مايو إكتمال القمر .. (بدر شوال)

يكون قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم ويبلغ لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

5 مايو خسوف شبه ظلي للقمر

لا يحدث خسوف القمر أبدا إلا إذا كان القمر بدرا بشرط أن يكون على خط مستقيم واحد مع الأرض والشمس

ويحدث الخسوف شبه الظلي للقمر عندما يمر القمر من خلال شبه ظل الأرض ، وفي هذه الحالة يقل بريق القمر قليلا عن المعتاد (يكاد يكون غير ملحوظ) ويغمق لونه قليلا أيضا إلى أن يخرج من شبه ظل الأرض .. سيكون هذا الخسوف مرئيا في شرق إفريقيا وأجزاء من شرق أوروبا وجميع أنحاء آسيا وأستراليا.

وتكون ذروة الخسوف في القاهرة الساعة 10:22 مساءا تقريبا ..

* 5 - 6 مايو - زخة شهب إيتا الدلويات Eta Aquarids ، وتنتج هذه الشهب عندما تمر الأرض في بقايا مخلفات مذنب هالي الشهير ، وقد سُميت بزخة إيتا الدلويات لأن الشهب تسقط كما لو كانت آتية من برج الدلو قرب نجم إيتا (ألمع نجوم هذا البرج) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء، و متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهاب في الساعة ، ولكن سيكون إكتمال القمر مشكلة هذا العام ، حيث يحجب معظم الشهب باستثناء اللامع منها، و أفضل وقت للمشاهدة يكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب ..

7 مايو - القمر وأنتاريس

أنتاريس Antares أو قلب العقرب - هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

يقترن القمر مع النجم أنتاريس في هذا اليوم ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الجنوب الشرقي في العاشرة مساءا تقريبا ، ويظل مرئيا طوال الليل إلى أن يختفي المشهد من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

8 مايو المريخ وبولوكس

يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا .

13 - 14 مايو - القمر و زحل .

يقترن القمر فجرا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في هذا الوقت ، بحيث يكون القمر عن يمين زحل يوم 13 ثم عن يسار زحل يوم 14 ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بعد الـثالثة صباحا باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ..

"17- 18 مايو" اقتران ثلاثي للقمر والمشتري وعطارد

يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) يوم 17 ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة في الـ 5:15 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، علما بان القمر يكون اقرب الى المشتري يوم 17 ، ثم أقرب الى عطارد يوم 18.. ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

"19 مايو" القمر الجديد (محاق ذو القعدة)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض .

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

"23 - 24 مايو" اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهم بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، حيث يتوسط بولوكس المسافة بين الزهرة والمريخ ، ويكون القمر أقرب الى الزهرة يوم 23 ، ثم اقرب الى المريخ يوم 24 .. يبدأ المشهد في الغروب بعد الحادية عشرة مساءا تقريبا .

29 مايو - عطارد في أقصى استطالة له

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 25 درجة تقريبا .. وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ..

29 - الزهرة وبولوكس

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بعد الحادية عشرة مساءا تقريبا .