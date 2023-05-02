شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على رائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة. وأيد 90% من القراء مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة.

الاستطلاع

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