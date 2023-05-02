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%90 من القراء يطالبون بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على رائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة.

وأيد 90% من القراء مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات الضالة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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