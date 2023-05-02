شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات ركوب قطارات السكة الحديد بدون تذكرة.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الراكب لقطارات السكة الحديد بدون تذكرة لغرامات مالية، وتختلف هذة الغرامة حسب نوع القطار والمسافة التى يقطعها، وفى حالة رفض دفع الغرامة، بشكل فورى، يتم تحرير محضر لإحالته إلى النيابة العامة. ويعرض الخليج 365 غرامات مخالفة ركوب القطار بدون تذكرة. 2- غرامة ركوب قطارات الـ vip وقطارات النوم بدون تذكرة 40 جنيه. 3- غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة 50 جنيه. 4- غرامة ركوب القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة 20 جنيه. 5- غرامة ركوب قطارات الضواحى بدون تذكرة 15 جنيه.

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