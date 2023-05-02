شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعيد فتح باب تسجيل التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة فتح الموقع الإلكتروني للتقديم لامتحانات الدبلومات الفنية وتسليم استمارات التقدم لطلاب الدبلومات الفنية الذين لم يتقدموا حتی تاریخه اعتبارا من 10 حتى 14 مايو الجارى، مع التنبيه على المدارس التابعة للمديريات التعليمية بعدم إرسال استمارات تخص الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعيات التعليم الفنى إلى لجان النظام والمراقبة بعد يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، واعتبار هذا الموعد آخر موعد للتقدم باستمارات امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أن إعادة فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، نظرا لانتهاء موعد تسليم استمارات التقدم وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية لكافة لجان النظام والمراقبة المختصة لجميع النوعيات بالتعليم الفنى الخميس 27 أبريل الماضى لضمان حسن سير العمل بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة من ناحية ( إعداد إخطارات أرقام جلوس الطلاب التقدمين للامتحان - توزيع الطلاب على لجان سير الامتحان التحريرية والعملية - توفير الخامات الخاصة بالامتحانات العملية للطلاب - تجهيز أوراق الأسئلة بالطبيعة السرية لامتحانات الدبلومات الفنية طبقا للعصر الوارد إليها من لجان النظام والمراقبة المختصة.

وتابعت الوزارة: وجود أعداد من طلاب المنازل والعمال والذين لم يتقدموا حتى تاريخه ويرغبون في التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها ( صناعي - زراعی - تجاری - فندقى، لذا يرجى التفضل باتخاذ اللازم نحو التنبيه المشدد على جميع مدارس التعليم الفني بنوعياتها ( صناعی - زراعی - تجاری - فندقي، بتسليم الاستمارات حتى يوم الاحد 14 مايو الجارى كأخر موعد.