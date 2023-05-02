شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات مشروع "سكن كل المصريين" بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير الأعمال الجارية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين" محور محدودي الدخل، الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو تنفيذ 465 عمارة تضم 11160 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين" بمعدلات تنفيذ متقدمة، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالمشروع والالتزام بالمواصفات الفنية، وتذليل أي عقبات إن وجدت، لتسليم الوحدات لمستحقيها بالمدينة في التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، قام المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بجولة تفقدية بالأعمال الجارية بمنطقة النرجس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " محور محدودي الدخل، لمتابعة آخر مستجدات المشروع، يرافقه مسئولو الجهاز من إدارات الإسكان والطرق والمرافق والتنمية والكهرباء والزراعة والمساحة والأمن.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "تجاوز الـ 75٪، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، أنه تم التأكيد على سرعة دفع العمل بالمشروع وزيادة معدلات التنفيذ، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لذلك.

وأكد المهندس مصطفى سعيد، أنه سيتم المرور بصفة دورية على جميع المراحل بالمدينة، للمتابعة الدقيقة لسير الأعمال بالمشروعات، وكذا الوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال بالمدينة والعمل على رفع مستوى جودة جميع القطاعات بالجهاز، وإيجاد حلول سريعة لإنهاء العقبات إن وجدت، وتقديم خدمات رفيعة المستوى لجميع المواطنين بالمدينة.