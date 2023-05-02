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روشتة أمنية لمنع حرائق الشقق بسبب ارتفاع درجات الحرارة × 10 نقاط

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القاهرة - سامية سيد - يتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق، وفيما يلي توضيح من "الحماية المدنية" لأهم الخطوات التي علينا تنفيذها لمنع حرائق الشقق:

 

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

 

-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية أنها مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

 

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

 

-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت مع تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

 

-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.

 

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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