شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والاهتمام بأبناء محافظات الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الندوة التثقيفية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية ، فى إطار فعاليات ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمة ألقاها الدكتور رضا حجازي خلال الندوة التثقيفية، أكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية للطلاب وممارسة الرياضة، نشهد اليوم عُرسا رياضيا يجمع المحافظات الحدودية والذى يتضمن عدد 13 لعبة، شارك فيها عدد 25102 طالب وطالبة من المدارس من إجمالى 85 ألف مشارك.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن جميع الطلاب اليوم فائزون، حتى الطلاب الذين لم يحصلوا على مراكز، فقد فازوا باكتساب مهارات وخبرات، وتكوين صداقات جديدة من خلال هذا التجمع الهائل.

وأكد الوزير، أن الهدف الأول هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بأبناء مصر من المحافظات الحدودية؛ لبناء جيل متميز صحيا ورياضيًّا وثقافيًّا.

وثمن الدكتور رضا حجازي التعاون الوثيق والمشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن بناء الإنسان مسئولية مشتركة ولا تستطيع وزارة بمفردها أن تقوم بهذا الدور، ولكن يحدث ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات.

وأوضح الوزير قائلا: "إننا جميعًا هنا اليوم إيمانًا منا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورًا بارزًا وفعالاً في بناء شخصية الطالب، من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، إضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه، بما يتناسب مع قيم المجتمع".

وتابع الدكتور رضا حجازي، أن ما نشهده اليوم يعد أكبر تجمع يجمع المحافظات الحدودية، فى حدث سنوى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسنة الرابعة على التوالي، بهدف تواصل تلك المحافظات وإدماجها فى المجتمع كجزء من وطننا الكبير، مشيرا إلى أن الممارسات الرياضية تعد العامل الرئيسي في تحسين الصحة العامة، وتنمية الولاء والانتماء للوطن، فضلا عن دورها في اكتشاف المواهب من أبنائنا بالمحافظات الحدودية، وتبادل الثقافات بينهم، وصولا لتعزيز قيم المواطنة لدى تلاميذ المدارس لخلق جيل صالح لبناء وطننا الغالى.

وخلال الندوة، شهد الوزراء ومستشار الرئيس لشئون المناطق النائية ومحافظا مطروح والوادي الجديد، مسابقات ثقافية وفقرات غنائية وعروضا فنية متنوعة، كما قام الدكتور رضا حجازي والدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد جمال الدين واللواء خالد شعيب واللواء محمد الزملوط بتكريم الفائزين في المسابقات الرياضية خلال النسخة الرابعة من الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية.

كما تلقى الدكتور رضا حجازي درع تكريم طلاب المدارس على المشاركة في أولمبياد المحافظات الحدودية.

وقد رافق الوزير خلال المشاركة في الفعاليات الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح والدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة.