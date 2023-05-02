شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنه سيتم افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن قصر الزعفران يجب أن يحظى بمكانته التراثية التي يستحقها، وأن يقدم لزائريه في صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، بل وأن يحظى بمتحف تعليمي لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائري جامعة عين شمس.

وأشار إلى أنه قد وقع الإختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، حيث قام فريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي بمجموعة آثار متميزة.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ علم المصريات ووزير الآثار الأسبق وعميد كلية الاثار السابق، أن المتحف يضم مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما سيضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م

وأيضا سيتضمن المتحف مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلي مجموعة من مقتنيات الجامعة.