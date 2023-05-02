شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تفتح باب تسجيل التقدم للحصول على الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الأكاديمية، إلى أنه سيتم يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي : الإحصاء الشون المالية و الإدارة واستيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج
- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة .
- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.
- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.
- يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول ، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف: معلم أول أ . و معلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.
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