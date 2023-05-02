شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 950 طن قمح حتى الآن لصوامع وهناجر الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظ الجيزة أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن من قمح محلى بالصوامع والهناجر الواقعة بنطاق المحافظة يصل لـ950 طن، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة لمنظومة التوريد من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريتي الزراعة والتموين لتذليل أي عقبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المحافظة يصل لـ19 ألف و41 فدان، مؤكدا تشكيل لجنة بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات لمتابعة موسم التوريد بالشون والصوامع الكائنة بالمحافظة ميدانياً لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على مواقع الاستلام والتخزين خلال عمليات التوريد، إلى جانب مراقبة عمليات استلام المحصول وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في استلام القمح المحلى لموسم 2023 لتعزيز المخزون الاستراتيجى المخصص لإنتاج الخبز وسط تيسير كافة إجراءات التوريد من جانب المزارعين وتخزين الأقماح فى الصوامع الحديثة، حرصا على سلامة التخزين بعد نجاح الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى أكثر من 3.6 مليون طن سعة تخزينية.