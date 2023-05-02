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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.

 

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .

 

-الموز البلدى 15 جنيها.

 

الفراولة 15 جنيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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