شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى بمقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني.

كان وزير الخارجية سامح شكري قد أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي منذ أيام، قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

أكد وزير الخارجية أن "الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان".



الوزير سامح شكري يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى



وزير الخارجية يجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السودانى