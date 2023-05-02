شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نضع سيناريوهات متعددة لتنفيذ أفكار خارج الصندوق فى ملف المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وقد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع بالإشادة بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد والحرص علي تحقيق انجاز كبير فى ملف المخلفات الصلبة البلدية ، متوجهة بالشكر لفريق العمل بالوزارتين على الجهد المبذول فى هذا الصدد، مشيرة الى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات لايجاد أفضل الطرق لتنفيذ المنظومة بشكل متكامل بأفكار جديدة خارج الصندوق فى هذا الملف، وذلك بناء على تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع انه قد تم الاتفاق في الاجتماع السابق على ضرورة الاستفادة القصوي من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة والتي تم تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الإنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات .

وأوضحت سيادتها انه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة، لإستكمال تشغيل البنية التحتية وتوفير بعض الموارد المالية لإتاحة إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

وأضافت وزيرة البيئة انه سيتم عقد اجتماعا مع ممثلى وزارتى المالية والتخطيط لبحث إعادة توجيه المخصصات المالية المتاحة بما يتناسب مع آليات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات للمشروعات المتاحة بالفعل وضمان الاستمرارية والتشغيل للمشروعات الجديدة خاصة المدافن والمصانع بشكل يناسب كافة الجهات وذلك لتحقيق نتائج ملموسة يسهل تطبيقها على أرض الواقع.

وفي بداية الاجتماع أكد وزير التنمية المحلية علي التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي التنمية المحلية و البيئة في إطار فريق عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين مستوي النظافة في جميع المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات والتي تم استلامها والانتهاء منها ، لافتاً الي أن الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ بالفعل تنفيذها بالفعل علي أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل .

و أكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في اطار منظومة المخلفات طبقاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات على أرض المحافظات ومواصلة تقديم خدمات النظافة والجمع ، لافتاً إلي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.