شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشكر السيسى.. ويعلن عقد مؤتمرات عمالية لشرح خطاب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية العهد والوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته المتواصلة للطبقة العاملة فى كافة قطاعات العمل الانتاجى والخدمى ودعمه المتواصل لمحدودى الدخل وأصحاب المعاشات، معربين عن سعادتهم فى القرارات التى أعلنها الرئيس فى الاحتفال بعيد العمال أمس ونشر الطمأنينة لجميع المصريين عن حياتهم المعيشية.

أعلن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تصريحات صحفية اليوم، أن خطاب الرئيس السيسى فى عيد العمل والعمال يمثل وثيقة عمل للتنظيم النقابى فى المرحلة الراهنة، بما يدفع بعمال مصر نحو البناء والتقدم باعتبارهم جنوداً أوفياء لوطنهم بجانب القوات المسلحة والشرطة، لافتاًً بأن الاتحاد العام سينظم مؤتمرات عمالية خلال شهر مايو الحالى بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لشرح الأهداف والقرارات، التى تتضمنها خطاب الرئيس وتكريم العمال وأصحاب المنشآت المتميزة .

وقال جبران: أن خطاب الرئيس الشامل فى عيد العمال تضمن إضافات لمكاسب عديدة يستفيد منها جميع العاملين البالغ عددهم أكثر من 30 مليون والتأكيد على استمرار الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاث إلى جانب تحسين الأحوال المعيشية لمحددوى الدخل واصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم .

أضاف أن الرئيس أكد على حماية حقوق المرأة فى العمل ومشاركتها فى كافة القضايا التنموية من خلال توفير الأمان الوظيفى كما شدد الرئيس على تطبيق القانون رقم 10 بشأن إلزام القطاعين العام والخاص بتعيين نسبة 5% من أصحاب الهمم وإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة الغير منتظمة مطالباً بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه لكل عامل منهم وشدد الرئيس على سرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل مطالباً المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بدراسة مشروع قانون العمل الجديد المعروض حالياً على مجلسى النواب والشيوخ لكى يخرج محققاً للأهداف التنمية وبناء الجمهورية الجديدة مع تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .