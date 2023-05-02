شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثانى الخميس والجمعة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه فى إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، وذلك يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة)، وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

وأكدت الهيئة، أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة، وحتى محطة المنيب، مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها، كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، لتكون في إستقبال الركاب بنهاية العام الحالى.