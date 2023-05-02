شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة وشبورة ونشاط رياح.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 2 مايو حتى الأحد المقبل 7 مايو 2023 ، لتشهد البلاد اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:





- الثلاثاء 2 مايو:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





- الأربعاء 3 مايو:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.





الخميس 4 مايو:نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.





الجمعة 5 مايو والسبت 6 مايو:نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





- الأحد 7 مايو:نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.