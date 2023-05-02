شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال حوار صحفى مع إحدى أكبر الصحف اليابانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حواراً صحفياً مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس السيسى بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية، كما نوه الرئيس إلى التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.

وأكد الرئيس كذلك موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شئون الدول، واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعرض موقف مصر من التطورات في السودان، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.