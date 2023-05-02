رئيس مدينة الحوامدية يتفقد منافذ السلع.. ويشدد على الالتزام بالأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تفقد هاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية، صباح اليوم الثلاثاء، بعض منافذ بيع السلع التموينية في نطاق المدينة؛ للاطمئنان على توافر السلع للمواطنين والتأكد من تطبيق أسعارها المقررة وعدم المغالاة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال الجولة شدد هاني السيسي على منافذ السلع بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة، منوها أنه في حال ضبط ثمة مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة على المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في حال تم المغالاة عليهم والتلاعب بالأسعار من قبل المنافذ، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم حيال أي ممارسات احتكارية.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يومياً للأسواق والمنافذ والمحال التجارية المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة، والتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على ضرورة استمرار الرقابة المكثفة على كافة المنافذ والمحال التجارية لمنع المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها.



رئيس مركز ومدينة الحوامدية يتفقد منافذ السلع التموينية



رئيس مدينة الحوامدية يطمئن على توافر السلع التموينية



رئيس مدينة الحوامدية يتفقد منافذ السلع التموينية



رئيس مدينة الحوامدية يتفقد منافذ بيع السلع التموينية