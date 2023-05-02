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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 600 ألف متر أراضى دولة فى الموجة الـ 21.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كافة اشكال التعديات على المجاري المائية وازالتها في مهدها .
وأضاف محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة .
وأشار المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة القاهرة أن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 24 يوليو 2023 على ثلاث مراحل، وقامت قوات انفاذ القانون بمحافظة القاهرة خلال الثلاثة أيام الأولى منها بتنفيذ 30 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل ، والإصلاح الزراعى والسكك الحديدية تمثل 60% من المستهدف خلال هذه الموجة منها استرداد 509 ألف م2 بالتبين ، و74 ألف م2 بالمعصرة.
محافظة القاهرة تسترد 600 ألف متر أراضى دولة
محافظة القاهرة تسترد 600 ألف متر أراضى دولة
محافظة القاهرة تسترد 600 ألف متر أراضى دولة
محافظة القاهرة تسترد 600 ألف متر أراضى دولة
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